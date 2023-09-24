Галактионов высказался о массовой стычке в конце матча с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о потасовке в конце матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).
«Что произошло в конце? Накал эмоций. Они перехлёстывали обе команды. Думаю, ничего сверхъестественного не произошло. Команды пожмут друг другу руки. Эмоции в конце превалировали, что показывает важность матча. Будут ли санкции игрокам, вышедшим на поле? Не знаю. Если будет наказание, мы его примем.
Мы говорим сейчас, что «Зенит» всё равно топ-команда с высококлассными легионерами. Конечно, будет сложно с ним. «Зенит» набирает обороты и будет оставаться флагманом. Но и наши ребята растут. Через ошибки, нестабильность, перепады результатов. Мы двигаемся от игры к игре. И смотрим на сегодняшний день, а не на долгосрочные перспективы», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 24 сентября 2023
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