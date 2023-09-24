Семак прокомментировал решение заменить Дугласа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал замены во время матча с «Локомотивом».

«Замена Дугласа? Хотели, чтобы Саша Коваленко вышел, – он свежий, хорошо обостряет, действует в атаку. Но моментов у него особых не было. В добавленное время уже было сложно. Длинные передачи были не теми, которые нужны. По поводу остальных замен, то Изидору надо набирать – это было планово. Выпустили Кругового, чтобы сохранить скорость. Что касается Родригао, то мы должны давать ему определённое количество времени», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.