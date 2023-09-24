Тренер «Зенита» Семак: судьи? Из моих уст будет звучать, что я жалуюсь

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил уровень судейства в прошедшем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Напомним, железнодорожники одержали победу над сине-бело-голубыми со счётом 2:1.

«Судьи? Из моих уст будет звучать, что я жалуюсь. Смотрят, проверяют. На мой взгляд, решения ЭСК мне непонятны. Мелкие фолы свистят, грубые нет. И обоснования нет никакого. Сложно что-то комментировать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, после данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.