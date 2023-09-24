Тренер «Зенита» Семак высказался о потасовке в конце матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовую стычку в конце матча 9-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Потасовка началась в центре поля. Там мелкий фол свистят, грубый не свистят. Непонятное состояние. Это привело к напряжению. Началась потасовка. Навал помешало организовать и качество передач. К сожалению, оно было плохим, чтобы оказать давление», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.