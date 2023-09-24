Тренер «Зенита» Сергей Семак: команда собиралась по ходу чемпионата

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил причины осечек на старте сезона РПЛ.

«Сейчас мы потеряли много очков по тем или иным причинам. У нас и команда собиралась по ходу чемпионата. Потеря наших очков больше в психологии. И обидная ничья в Ростове, и ЦСКА, и поражение от «Локомотива». Именно этот момент сложный, и в этом отношении нам надо работать, чтобы этих ошибок было меньше. Частично это можно объяснить, частично нет. Будем думать, как играть надёжнее, чтобы двигаться вперёд», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После результата данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.