Родригао: «Зенит» подарил «Локомотиву» гол и упустил возможность набрать очки

Бразильский защитник «Зенита» Родригао высказался о поражении в матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Такое происходит в футболе, результат решается в мельчайших деталях. Мы подарили гол сопернику и упустили возможность набрать очки. Мы не реализовали много моментов. Сегодня, к большому сожалению, мы проиграли, но покидаем поле с высоко поднятой головой.

Как себя ощущаю после долгого перерыва? Я прошёл через сложный отрезок. Меня все поддерживали. Чувствую себя великолепно. Но это поражение — провальный результат», — сказал Родригао в эфире «Матч ТВ».

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.