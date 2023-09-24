Форвард «Зенита» Сергеев: счёт матча с «Локомотивом» не по игре. Пока что каша в голове

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал исход матча с «Локомотивом».

«Ощущение после игры плохие — проиграли! При счёте 1:1 мы не реализовали несколько хороших моментов, где-то нам не повезло. В конце матча начали идти в атаку, но допустили ошибку у собственных ворот. Пока что каша в голове. Завтра нам всё покажут и объяснят. Думаю, что счёт матча не по игре», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После результата данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.