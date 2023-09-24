Форвард «Зенита» Сергеев ответил на вопрос, о чём говорил с Дзюбой после матча

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал, о чём беседовал с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой после финального свистка.

«Да ничего особенного, просто пожелал удачи и сказал, что это были эмоции. Всё нормально.

Артём был прямо очень мотивирован в сегодняшней игре. Он ведь долго играл здесь. Для нас это был обычный матч, просто сегодня не сложилось», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.