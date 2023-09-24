Иван Сергеев объяснил, почему случилась стычка в конце игры с «Локомотивом»
Поделиться
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал массовую потасовку в конце матча 9-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:2).
«Что за стычка была в конце? Был игровой момент, Вендел случайно ударил ногой игрока «Локомотива», началась сильная заварушка. Я вступился за Вендела. Это просто футбольные эмоции, всё нормально», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда из Санкт-Петербурга набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
19:49
-
19:48
-
19:46
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
19:38
-
19:33
-
19:28
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:22
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:10
-
19:09
-
19:07
-
19:05
-
19:04
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:43
Партнерский контент