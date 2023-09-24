Иван Сергеев объяснил, почему случилась стычка в конце игры с «Локомотивом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал массовую потасовку в конце матча 9-го тура РПЛ с московским «Локомотивом» (1:2).

«Что за стычка была в конце? Был игровой момент, Вендел случайно ударил ногой игрока «Локомотива», началась сильная заварушка. Я вступился за Вендела. Это просто футбольные эмоции, всё нормально», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда из Санкт-Петербурга набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.