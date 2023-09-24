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«Ростов» — ЦСКА: армейцы отыграли один мяч

«Ростов» — ЦСКА: армейцы отыграли один мяч
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В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Миронов – 7'     2:0 Голенков – 12'     2:1 Келлвен – 26'    

На 26-й минуте бразильский защитник ЦСКА Келлвен отыграл один мяч.

В прошлом сезоне чемпионата России команды в матче первого круга сыграли вничью, со счётом 0:0, а во втором круге победу одержал ЦСКА — 4:1.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на 12-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).

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