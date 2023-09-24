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«Опустошение». Вратарь «Локомотива» Лантратов — о победе над «Зенитом»

«Опустошение». Вратарь «Локомотива» Лантратов — о победе над «Зенитом»
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Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов поделился эмоциями от победы своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

«Пока опустошение, но эмоции положительные. Завтра выходной, нужно выдохнуть и готовиться к следующей игре с новыми силами», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Локомотив» сумел вырвать победу у «Зенита» со счётом 2:1, забив победный гол на последних минутах матча. После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.

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