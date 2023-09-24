Баринов: всем, кто не верил в «Локо» в игре с «Зенитом», передаю большой привет

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о матче с «Зенитом».

«Честно скажу, не обращали внимания на то, что нам не давали шансов. Думали, что можем выиграть. Всем, кто в нас не верил, передаю большой привет», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.