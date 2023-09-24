Наир Тикнизян — об удалении: если такова цена за победу, то я готов отплатить

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал своё удаление в концовке матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Сейчас, когда эмоции остыли, обидно, что пропускаю игру. Я хочу играть каждый матч 90 минут, как и каждый футболист, который любит своё дело. Но а что поделать, это футбол. Если такова цена за победу, то я готов отплатить», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после гола Наира Тикнизяна на последних минутах, который стал победным мячом в данной встрече, произошла массовая стычка между игроками обеих команд. В результате потасовки Тикнизян, забивший победный гол, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.