Тикнизян: по игре «Зенит» был острее и лучше. Но мы терпели, и нам воздалось

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, автор победного гола в ворота «Зенита», прокомментировал исход матча.

«Мы терпели. По игре, думаю, «Зенит» был острее и лучше. Они больше контролировали мяч. За счёт, что мы терпели, нам воздалось», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.