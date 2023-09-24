Игрок «Локомотива» Ненахов высказался о проблемах команды в обороне

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал игру железнодорожников в обороне.

«Самое важное для обороны — чтобы она играла долго, в одном сочетании. Там вышло, что оборона кардинально поменялась. У нас были другие в том сезоне. Из-за этого были какие-то моменты, постоянно искали центрального защитника. Сейчас выровнялось. Да, бывают ошибки, но это дело времени. Сегодня ошибок было намного меньше», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.