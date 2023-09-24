Лантратов: от Дзюбы был максимальный заряд перед «Зенитом» — как на чемпионате мира

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов рассказал о настрое форварда Артёма Дзюбы на матч 9-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Артём был максимально мотивирован до игры, в раздевалке, на поле. Это была особенная игра для него. В раздевалке был максимальный заряд от Артёма. Я не был на чемпионате мира, но было что-то похожее», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.