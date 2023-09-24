Тикнизян: отъезд в Европу? Зимой посмотрим, сейчас думаю о «Локомотиве»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян, автор победного гола в ворота «Зенита», ответил на вопрос о возможности в будущем перейти в один из европейских клубов.

«Мне главное, что меня ставят, получаю игровое время. Неважно, какая позиция. Моя самоотдача всегда будет на запредельном уровне. Рад, что мне удаётся помогать своей команде побеждать.

Европа? Сейчас закрылось трансферное окно. Я думаю только об играх моей команды. Зимой посмотрим, когда откроется трансферное окно», — передает слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.