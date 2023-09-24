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«Краснодар» — «Урал»: Ленини удвоил преимущество хозяев

«Краснодар» — «Урал»: Ленини удвоил преимущество хозяев
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В эти минуты проходит встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Матч принимает стадион «ФК Краснодар». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Филипенко – 54'     2:0 Ленини – 77'    

На 77-й минуте полузащитник хозяев Кевин Ленини забил второй гол в матче, сыграв на грани офсайда.

Ранее, на 54-й минуте, хозяева вышли вперёд. Хавбек «Краснодара» Кади Боржес транзитом от ноги защитника «Урала» Егора Филипенко отправил мяч в ворота.

В данный момент краснодарцы делят первое место турнирной таблицы чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». У этих двух клубов по 18 очков. «Урал» находится на шестой позиции, набрав 14 очков в восьми играх.

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