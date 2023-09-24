«Ростов» — ЦСКА: Чалов сократил разрыв до одного мяча

В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 65-й минуте Фёдор Чалов сократил отставание ЦСКА до одного мяча.
В прошлом сезоне чемпионата России команды в матче первого круга сыграли вничью, со счётом 0:0, а во втором круге победу одержал ЦСКА — 4:1.
ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на 12-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).
- 24 сентября 2023
-
21:16
-
21:14
-
21:12
-
21:04
-
20:59
-
20:56
-
20:56
-
20:51
-
20:45
-
20:43
-
20:38
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:29
-
20:19
-
20:15
-
20:15
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:56
-
19:51
-
19:49
-
19:48
-
19:46
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
19:38
-
19:33
-
19:28