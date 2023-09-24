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«Ньюкасл» деклассировал «Шеффилд» в гостях, забив восемь безответных голов

«Ньюкасл» деклассировал «Шеффилд» в гостях, забив восемь безответных голов
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Завершился матч 6-го тура чемпионата Англии между «Шеффилд Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Матч проходит на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Главным арбитром встречи выступил Стюарт Атвелл. Итоговый счёт – 8:0 в пользу гостей.

Примечательно, что в составе «сорок» отличились восемь различных игроков: Шон Лонгстафф, Дэн Бёрн, Свен Ботман, Каллум Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруно Гимарайнс, Александер Исак. Киран Триппьер не забивал, но записал на свой счёт три голевые передачи.

После шести туров «Ньюкасл» набрал девять очков и вышел на восьмое место турнирной таблицы английской Премьер-лиги. В свою очередь, «Шеффилд», набрав одно очко с начала турнира, расположился на последней строчке таблицы.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 8
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Лонгстафф – 21'     0:2 Бёрн – 31'     0:3 Ботман – 35'     0:4 Уилсон – 56'     0:5 Гордон – 61'     0:6 Альмирон – 68'     0:7 Гимарайнс – 73'     0:8 Исак – 87'    
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