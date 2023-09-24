Изидор: у меня осталось много друзей в «Локомотиве». Счастлив был видеть их сегодня

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Вильсон Изидор прокомментировал матч 9-го тура РПЛ со своей бывшей командой — «Локомотивом» (1:2).
«У меня осталось много друзей в «Локомотиве», нет никаких проблем в общении. Я счастлив был видеть их сегодня, со многими удалось поговорить. К сожалению, мы сегодня не смогли победить, зато будем сильнее в следующей игре.
Советовал ли что‑то «Зениту»? У нас отличный тренерский штаб, они сами в полной мере могли во всём разобраться, я не давал никаких советов», — приводит слова Изидора «Матч ТВ».
После результата данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.
- 24 сентября 2023
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