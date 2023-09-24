«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 6-го тура испанской Примеры

Сегодня, 24 сентября, в матче 6-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетико» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч и лучшие моменты покажет Okko.
Стартовые составы команд:
«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Молина, Льоренте, Коке, Сауль Ньигес, Лино, Гризманн, Мората.
«Реал»: Кепа Аррисабалага, Рюдигер, Алаба, Гарсия, Васкес, Вальверде, Беллингем, Модрич, Кроос, Камавинга, Родриго.
Напомним, «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. «Королевский клуб» набрал 15 очков в пяти матчах. На счету «Атлетико» семь очков – команда занимает седьмое место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Реала», входят «Барселона» (13 очков) и «Жирона» (13 очков).
- 24 сентября 2023
-
21:16
-
21:14
-
21:12
-
21:04
-
20:59
-
20:56
-
20:56
-
20:51
-
20:45
-
20:43
-
20:38
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:29
-
20:19
-
20:15
-
20:15
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:56
-
19:51
-
19:49
-
19:48
-
19:46
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
19:38
-
19:33
-
19:28