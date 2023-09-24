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Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 6-го тура испанской Примеры

«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 6-го тура испанской Примеры
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Сегодня, 24 сентября, в матче 6-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетико» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч и лучшие моменты покажет Okko.

Испания - Примера . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Молина, Льоренте, Коке, Сауль Ньигес, Лино, Гризманн, Мората.

«Реал»: Кепа Аррисабалага, Рюдигер, Алаба, Гарсия, Васкес, Вальверде, Беллингем, Модрич, Кроос, Камавинга, Родриго.

Напомним, «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. «Королевский клуб» набрал 15 очков в пяти матчах. На счету «Атлетико» семь очков – команда занимает седьмое место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Реала», входят «Барселона» (13 очков) и «Жирона» (13 очков).

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