«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 6-го тура испанской Примеры

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Сегодня, 24 сентября, в матче 6-го тура испанской Примеры встретятся «Атлетико» и «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В прямом эфире матч и лучшие моменты покажет Okko.

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Молина, Льоренте, Коке, Сауль Ньигес, Лино, Гризманн, Мората.

«Реал»: Кепа Аррисабалага, Рюдигер, Алаба, Гарсия, Васкес, Вальверде, Беллингем, Модрич, Кроос, Камавинга, Родриго.

Напомним, «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. «Королевский клуб» набрал 15 очков в пяти матчах. На счету «Атлетико» семь очков – команда занимает седьмое место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Реала», входят «Барселона» (13 очков) и «Жирона» (13 очков).