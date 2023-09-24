«Краснодар» переиграл «Урал» и защитил лидерство в РПЛ

Завершилась встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Матч принимал стадион «ФК Краснодар». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 2:0 в пользу «Краснодара».
На 54-й минуте хозяева вышли вперёд. Хавбек «Краснодара» Кади Боржес транзитом от ноги защитника «Урала» Егора Филипенко отправил мяч в ворота. На 77-й минуте Кевин Ленини удвоил преимущество «Краснодара», забив первым же касанием после выхода на замену. Таким образом, «быки» продлили беспроигрышную серию в чемпионате России.
По итогам девяти туров «Краснодар» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды 21 очко. «Урал» находится на восьмой позиции, набрав 14 очков в девяти играх.
- 24 сентября 2023
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