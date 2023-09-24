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Краснодар — Урал 2:0, результат матча 9-го тура РПЛ 24 сентября

«Краснодар» переиграл «Урал» и защитил лидерство в РПЛ
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Завершилась встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Матч принимал стадион «ФК Краснодар». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 2:0 в пользу «Краснодара».

На 54-й минуте хозяева вышли вперёд. Хавбек «Краснодара» Кади Боржес транзитом от ноги защитника «Урала» Егора Филипенко отправил мяч в ворота. На 77-й минуте Кевин Ленини удвоил преимущество «Краснодара», забив первым же касанием после выхода на замену. Таким образом, «быки» продлили беспроигрышную серию в чемпионате России.

По итогам девяти туров «Краснодар» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды 21 очко. «Урал» находится на восьмой позиции, набрав 14 очков в девяти играх.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Филипенко – 54'     2:0 Ленини – 77'    
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