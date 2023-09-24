«Я удивлён!» Мостовой — о втором месте «Крыльев Советов» в таблице РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал высокое место «Крыльев Советов» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Я удивлён! Не только я, но и многие. На данный момент «Крылья Советов» — команда-сюрприз. Можно сказать, что прошла треть чемпионата, и команда идёт на первом месте. Понятно, что есть ещё две-три команды, которые могут обогнать, но в топ-3 идут.

В ближайшие три тура посмотрим, выдержат ли бремя первых мест. Потому что потом уже будет сложный календарь с тяжёлыми соперниками», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, на данный момент «Крылья Советов» занимают вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков в девяти матчах чемпионата. Возглавляет таблицу РПЛ «Краснодар» — у «быков» 21 очко после девяти встреч.