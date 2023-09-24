«Наполи» с Хвичей в составе не смог обыграть «Болонью» в матче 5-го тура Серии А

Сегодня, 16 сентября, состоялся матч 5-го тура итальянской Серии А между «Болоньей» и «Наполи». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье, Италия. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью — 0:0, Хвича Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте, не успев отметиться результативными действиями.

Первый тайм обе команды провели без забитых мячей. Во втором тайме, на 72-й минуте, в ворота «Болоньи» был назначен пенальти. Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен имел отличную возможность открыть счёт в матче и вывести свою команду вперёд, но не смог её реализовать — нигериец не забил 11-метровый удар. До конца матча голов так и не случилось.

Таким образом, после данного матча «Наполи» занимает седьмое место в таблице Серии А, имея в своём активе восемь очков в пяти играх. «Болонья» же расположилась на 11-й строчке, набрав шести очков в пяти встречах.