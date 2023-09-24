ЦСКА установил личный антирекорд по пропущенным голам на старте чемпионата

Московский ЦСКА ещё никогда не пропускал так много голов (15) в стартовых девяти турах сезона. Только армейцы и казанский «Рубин» ещё ни разу не сыграли «на ноль» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Встреча завершилась вничью — 3:3.
После девяти сыгранных матчей ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Казанский клуб сыграл на один матч меньше. В понедельник, 25 сентября, «Рубин» сыграет в Воронеже с местным «Факелом» в заключительной игре 9-го тура РПЛ.
- 24 сентября 2023
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