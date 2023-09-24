«Краснодар» установил клубный рекорд, не проиграв 15 матчей РПЛ подряд

«Краснодар» не проиграл ни одного из последних 15 матчей Российской Премьер-Лиги, тем самым установив клубный рекорд, сообщает Opta Sports.

Кроме того, «быки» не проиграли ни одного из 12 домашних матчей чемпионата России в 2023 году (семь побед, пять ничьих), пропустив лишь один гол в последних семи матчах на своём поле.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялась встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Матч принимал стадион «ФК Краснодар». Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 2:0 в пользу «Краснодара».

По итогам девяти туров «Краснодар» возглавил турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды 21 очко. «Урал» находится на восьмой позиции, набрав 14 очков в девяти играх.