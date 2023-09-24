Чалов забил 70-й гол в РПЛ. Лишь двум игрокам удавалось сделать это быстрее

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов забил свой 70-й гол в Российской Премьер-Лиге. Для этого ему понадобилось 177 матчей.

В XXI веке быстрее 25-летнего россиянина этой отметки достигали только экс-форвард армейцев Вагнер Лав (133 игры) и футболист московского «Спартака» Квинси Промес (151 игра), сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встреча завершилась вничью — 3:3.

После девяти сыгранных матчей в активе «Ростова» девять очков. Команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте.