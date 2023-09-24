Сёмин: моя тренерская карьера ещё не завершена. Будет хорошее предложение — будем работать
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин рассказал, что ещё не завершил тренерскую карьеру и готов рассмотреть интересные предложения от команд.
«Моя тренерская карьера всё ещё не завершена. Если будет хорошее и интересное для меня предложение, то будем работать», — приводит слова Сёмина Sport24.
Напомним, сейчас Юрию Семину 76 лет. Последним местом работы заслуженного российского тренера был «Ростов», который он возглавлял в августе–сентябре 2021 года. Сёмин известен по своей работе в качестве главного тренера «Локомотива» и сборной России. В период работы в стане железнодорожников в 2016–2020 годах он выиграл чемпионат России, дважды победил в Кубке России и выиграл Суперкубок-2019.
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