Сёмин: моя тренерская карьера ещё не завершена. Будет хорошее предложение — будем работать

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин рассказал, что ещё не завершил тренерскую карьеру и готов рассмотреть интересные предложения от команд.

«Моя тренерская карьера всё ещё не завершена. Если будет хорошее и интересное для меня предложение, то будем работать», — приводит слова Сёмина Sport24.

Напомним, сейчас Юрию Семину 76 лет. Последним местом работы заслуженного российского тренера был «Ростов», который он возглавлял в августе–сентябре 2021 года. Сёмин известен по своей работе в качестве главного тренера «Локомотива» и сборной России. В период работы в стане железнодорожников в 2016–2020 годах он выиграл чемпионат России, дважды победил в Кубке России и выиграл Суперкубок-2019.