«У «Зенита» нет классного завершителя». Ловчев — об игре с «Локомотивом»

Бывший футболист Евгений Ловчев высказался о матче 9-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:2).

«По качеству футбола, по всему сильнее был «Зенит» — питерцы не реализовали ключевой шанс, когда Кассьерра выскочил к воротам, — отдай мяч нормально и забивается второй гол. У «Зенита» нет классного завершителя, страйкера — не дотягивают Кассьерра и Сергеев до уровня Вендела и Клаудиньо. У «Локо» игру перевернул Глушенков, он просто рвал на поле. Да и весь «Локо» совершенно был другим по сравнению с самим собой игры против «Оренбурга».

Кстати, я не могу сказать, что Дзюба был в порядке. Понимаю, почему «Зенит» от него освободился, — клуб искал другой вариант, с более молодым футболистом. КПД сегодня у Артёма был нулевой. Игру «Локо» сделали другие — Глушенков, в частности. Вообще, этот матч как доказательство — когда против нынешнего «Зенита» не боятся играть, бьются и огрызаются, шансы появляются.

Отдельно о судействе. Впечатление, что судьи, когда работают на играх «Зенита» и когда такой накал, побаиваются. Идут постоянные апелляции, игроков вовремя не одёргивают — и это приводит к тому, что спичка загорается. Москалёву раньше надо было команды успокаивать, а всё кончается едва ли не массовой дракой. Итог — интрига в чемпионате есть, но «Зенит» всё равно главный и с отрывом претендент. Питер провёл не выдающуюся игру, но не провалился. А «Локо» такую игру первую выдал. Для «Локо» важно, что проявили себя лидеры, кроме Дзюбы, — Глушенков, Баринов и Тикнизян», — написал Ловчев в телеграм-канале.