Кавазашвили: Юран — талантливый тренер, команду ниже среднего всегда вытаскивает вперёд

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергей Юрана.
«Юран — очень талантливый футболист, профессионал и талантливый тренер. Где бы он ни работал, Сергей Николаевич оживляет команду, делает её агрессивной. Даже если его команда находится ниже среднего уровня, Юран всегда вытаскивает её вперёд. Очень сожалею о том, что у него не всегда получается сработаться с руководством футбольного клуба или с хозяином команды. Не знаю, почему так происходит. Куда бы Юран ни переходил, у него всегда получается успешно работать. Сергей Николаевич — талантливый человек», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».
Напомним, Сергей Юран возглавил «Пари Нижний Новгород» в начале апреля. С того момента «Пари НН» переиграл дома «Крылья Советов» (2:1), «Сочи» (4:0), «Химки» (2:0), «Ахмат» (2:0), «Ростов» (1:0), «Рубин» (2:1) и «Оренбург» (3:1), потеряв очки на своём поле только в матчах с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:2).
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