Голенков: во втором матче подряд «Ростов» не может удержать преимущество
Поделиться
Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал матч 9-го тура РПЛ с московским ЦСКА (3:3).
«Обидно, что упустили победу, команда играла хорошо. Мы заслужили то, чтобы выиграть, во втором матче подряд не можем удержать преимущество. Если в матче с «Балтикой» больше значения имела психология, то здесь так же продолжали играть, навязывали свой футбол. Будем разбираться. Сегодняшний футбол, скорее, вдохновляет, будет разбираться в причинах, по которым не удалось выиграть.
Первый гол — атака, подача, в штрафной оказался первым на мяче, пробил в ближний угол. Во втором — «отвалился» от защитника, спасибо Вахании, отрабатывали эти моменты, хорошая передача, разобрался как нападающий», — сказал Голенков в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
22:46
-
22:41
-
22:32
-
22:23
-
22:23
-
22:23
-
22:19
-
22:10
-
21:59
-
21:46
-
21:44
-
21:44
-
21:39
-
21:39
-
21:33
-
21:31
-
21:28
-
21:23
-
21:21
-
21:16
-
21:14
-
21:12
-
21:04
-
20:59
-
20:56
-
20:56
-
20:51
-
20:45
-
20:43
-
20:38
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:29
-
20:19
Партнерский контент