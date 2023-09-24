Голенков: во втором матче подряд «Ростов» не может удержать преимущество

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал матч 9-го тура РПЛ с московским ЦСКА (3:3).

«Обидно, что упустили победу, команда играла хорошо. Мы заслужили то, чтобы выиграть, во втором матче подряд не можем удержать преимущество. Если в матче с «Балтикой» больше значения имела психология, то здесь так же продолжали играть, навязывали свой футбол. Будем разбираться. Сегодняшний футбол, скорее, вдохновляет, будет разбираться в причинах, по которым не удалось выиграть.

Первый гол — атака, подача, в штрафной оказался первым на мяче, пробил в ближний угол. Во втором — «отвалился» от защитника, спасибо Вахании, отрабатывали эти моменты, хорошая передача, разобрался как нападающий», — сказал Голенков в эфире «Матч ТВ».