Кучаев: было много ошибок, рискованных действий, ЦСКА необходимо играть понадёжнее сзади
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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал матч 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:3).
«Тренер требовал переломить ход игры, стараться взять мяч под контроль, создавать моменты, активнее играть у чужой штрафной, это у нас более‑менее получилось в конце. Первый тайм без слов тренера дал понять, что что‑то надо менять. Все парни понимали, что надо что‑то делать.
Нам надо немного поправить игру в обороне, не очень надёжно действовали, было много ошибок, рискованных действий, необходимо играть понадёжнее сзади», — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».
После девяти сыгранных матчей в активе «Ростова» девять очков. Команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте.
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