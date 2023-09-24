Кучаев: было много ошибок, рискованных действий, ЦСКА необходимо играть понадёжнее сзади

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал матч 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:3).

«Тренер требовал переломить ход игры, стараться взять мяч под контроль, создавать моменты, активнее играть у чужой штрафной, это у нас более‑менее получилось в конце. Первый тайм без слов тренера дал понять, что что‑то надо менять. Все парни понимали, что надо что‑то делать.

Нам надо немного поправить игру в обороне, не очень надёжно действовали, было много ошибок, рискованных действий, необходимо играть понадёжнее сзади», — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».

После девяти сыгранных матчей в активе «Ростова» девять очков. Команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте.