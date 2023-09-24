Дзюба: «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поздравил болельщиков железнодорожников с победой в матче с «Зенитом».
«Всех с важнейшей волевой победой! Знаю, что «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад, что порадовали болельщиков. Показали характер и командный дух! Будем работать дальше! Я счастлив», – написал Дзюба в своём телеграм-канале.
Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.
После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.
- 24 сентября 2023
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