Карпин: «Ростов» второй тур упускает победу после 2:0? Скорее всего, это психология

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру 9-го тура РПЛ с ЦСКА (3:3).
«Мне не понравилось, что к нашим воротам было много подходов. Понравились первые минуты первого тайма, концовка не понравилась. Второй тайм — более‑менее. Под Осипенко задумки не было, Чернов уже не мог продолжать матч, пришлось переставлять всю линию обороны, перелопачивать. Хотели дать сыграть Осипенко, в принципе, в концовке он не помешал. Нападающими доволен, они дали объём, агрессию, интенсивность. Были хорошие подходы после выхода Ионова, Щетинина и Тугарева.
Второй тур упускаем победу после 2:0? Скорее всего, это психология. В первом тайме 20 с чем‑то минут хорошо, потом плохо. Думаю, связать с чем‑то другим сложно», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».
После девяти сыгранных матчей в активе «Ростова» девять очков. Команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице. ЦСКА набрал 13 очков и расположился на девятом месте.
- 24 сентября 2023
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