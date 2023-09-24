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Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Атлетико» — «Реал»: Мората вывел хозяев вперёд

«Атлетико» — «Реал»: Мората вывел хозяев вперёд
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Сегодня, 24 сентября, проходит матч 6-го тура испанской Примеры между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Испания - Примера . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
1-й тайм
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Мората – 4'     2:0 Гризманн – 18'     2:1 Кроос – 35'    

В самом начале встречи, на четвёртой минуте, нападающий «Атлетико» Альваро Мората открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0.

Мората открыл счёт в матче.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры сезона-2023/2024. «Королевский клуб» набрал 15 очков в пяти матчах. На счету «Атлетико» семь очков – команда занимает седьмое место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Реала», входят «Барселона» (13 очков) и «Жирона» (13 очков).

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