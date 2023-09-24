Червиченко: слова Дзюбы в адрес Семака — ответ ребёнка, которого обидели

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал конфликтную ситуацию между тренером «Зенита» Сергеем Семаком и футболистом «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Напомним, сегодня, 24 сентября, на вопрос журналиста, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?» Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с тренером соперника.
«Слова Дзюбы про Семака? Эти слова говорят о том, что, во-первых, ещё детство не прошло. Это ответ не серьёзного мужчины, а ответ ребёнка, которого где-то обидели. Во-вторых, это ответ незрелого человека, который не понимает, что когда-то пройдёт время.
Кажется, что это будет долго. Но на самом деле он закончит играть. С таким характером и амбициями, мне кажется, он вряд ли сможет стать хорошим тренером. А ведь через пять лет его особо никто не вспомнит. Через пять-десять лет про него будут говорить — а кто это вообще? Если Семак что игроком себя прославил, что тренером, то Дзюба — пока как футболист и онанист. Это две отличительные его черты», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 24 сентября 2023
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