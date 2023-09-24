Экс-игрок ЦСКА Пономарёв назвал причину неудачной игры армейцев в обороне

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ между армейцами и «Ростовом» (3:3).
«Валидольный матч для ЦСКА. Что с обороной у армейцев и «Ростова»? Эти команды пропускают очень много, всего три клуба пропустили больше ЦСКА сейчас в РПЛ, как это понимать? А «Ростов» сейчас вообще пропустил больше всех в чемпионате — 19 голов!
В чём проблема такой игры в защите у ЦСКА? Травмы. До начала сезона тренерский штаб рассчитывал на иную линию защиты, но травмировался Дивеев, а затем пошли повреждения и дисквалификации других игроков обороны. Постоянная суматоха и неразбериха в защите! Думаю, что нужно ждать и терпеть, когда все футболисты армейцев будут в обойме, тогда проблемы в обороне должны исчезнуть», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».
- 24 сентября 2023
-
22:46
-
22:41
-
22:32
-
22:23
-
22:23
-
22:23
-
22:19
-
22:10
-
21:59
-
21:46
-
21:44
-
21:44
-
21:39
-
21:39
-
21:33
-
21:31
-
21:28
-
21:23
-
21:21
-
21:16
-
21:14
-
21:12
-
21:04
-
20:59
-
20:56
-
20:56
-
20:51
-
20:45
-
20:43
-
20:38
-
20:35
-
20:35
-
20:32
-
20:29
-
20:19