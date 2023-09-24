Экс-игрок ЦСКА Пономарёв назвал причину неудачной игры армейцев в обороне

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал результат матча 9-го тура РПЛ между армейцами и «Ростовом» (3:3).

«Валидольный матч для ЦСКА. Что с обороной у армейцев и «Ростова»? Эти команды пропускают очень много, всего три клуба пропустили больше ЦСКА сейчас в РПЛ, как это понимать? А «Ростов» сейчас вообще пропустил больше всех в чемпионате — 19 голов!

В чём проблема такой игры в защите у ЦСКА? Травмы. До начала сезона тренерский штаб рассчитывал на иную линию защиты, но травмировался Дивеев, а затем пошли повреждения и дисквалификации других игроков обороны. Постоянная суматоха и неразбериха в защите! Думаю, что нужно ждать и терпеть, когда все футболисты армейцев будут в обойме, тогда проблемы в обороне должны исчезнуть», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».