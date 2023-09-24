Игрок «Зенита» Круговой: Дзюба всё это делает в шутку. Он хорошо относится к нам всем

Игрок «Зенита» Данил Круговой высказался о матче 9-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2), а также рассказал об отношениях с форвардом железнодорожников Артёмом Дзюбой.

«Что за неразбериха была с аутом в концовке? Кидал с расчётом, что в одно касание сыграет партнёр. Обычно так и бывает, кидаешь под левую ногу. Большое количество замен в конце игры? Желание победить. Мы потеряли нить в игре. Мы перестроились в четвёрку. У меня обычно бывает слева нападающий, но его не было. В итоге начали просто бить вперёд мяч.

«Локомотив» провёл лучший матч в сезоне? Я думаю, что хороший футбол был с обеих сторон. Но в конце мы потеряли концентрацию и пропустили. Понятно, что отыгрываться тяжело. В раздевалке было жёстко? То, что происходит в раздевалке, там и остаётся. Но, конечно, были злые.

Пообщался ли с Дзюбой? Я думаю, Артём всё это делает в шутку. Он хорошо относится к нам всем», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».