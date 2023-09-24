«Атлетико» — «Реал»: Мората вновь довёл преимущество хозяев до двух мячей

Сегодня, 24 сентября, проходит матч 6-го тура испанской Примеры между мадридскими «Атлетико» и «Реалом». Команды играют на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В самом начале встречи, на четвёртой минуте, нападающий «Атлетико» Альваро Мората открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд — 1:0. Вскоре, на 18-й минуте, Антуан Гризманн удвоил преимущество «Атлетико» во встрече — 2:0. На 36-й минуте полузащитник «Реала» Тони Кроос отыграл один мяч — 2:1. В самом начале второго тайма, на 46-й минуте, Альваро Мората вновь удвоил преимущество «Атлетико» во встрече, оформив дубль, — 3:1.
Напомним, «Реал» расположился на третьей строчке испанской Примеры сезона-2023/2024. «Королевский клуб» набрал 15 очков в пяти матчах. На счету «Атлетико» семь очков – команда занимает седьмое место в таблице. В тройку лидеров, помимо «Реала», входят «Барселона» (16 очков) и «Жирона» (16 очков).
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