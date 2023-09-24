Гаджиев: слова Дзюбы в адрес Семака — детский сад. Он не имеет права на такое хамство

Бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал конфликтную ситуацию между тренером «Зенита» Сергеем Семаком и нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Напомним, сегодня, 24 сентября, на вопрос журналиста, исчерпан ли конфликт с Семаком, Дзюба ответил: «Кто это?» Ранее, в апреле, игрок проигнорировал рукопожатие с тренером соперника.

«Может ли бывший капитан сборной России позволять себе такое хамство? Нет, не может. Даже если отношения испортились. Он в любом случае не имеет права. Я не думаю, что там был дикий конфликт. Они работали вместе. Конфликты в жизни вещь неизбежная. Они есть и будут всегда. Вчера в Москве проходил день памяти Расула Гамзатова. У него есть замечательные стихи, где он пишет про дружбу, что не надо терять друзей, «не вини коня – вини дорогу». Каждый из нас имеет правильные качества, но у всех есть и своя слабость.

Дзюба может чего-то не понимать или не соглашаться, но эта ситуация – чересчур. Можно думать по-другому, но не говорить положительно о Лобановском, Симоняне, Романцеве и других я не могу. Я могу с ними не дружить, но я не скажу, что я не знаю, кто они такие. Это детский сад.

Должен ли КДК реагировать на такие эпизоды со стороны Дзюбы? Если у них есть это в регламенте, то это один разговор. Но, если у них этого нигде нет, никак не может реагировать. Мы занимаемся одним и тем же делом. Допустим, я не понимаю какого-то человека в силу его поступков, они мне не нравятся, но если этот человек выиграл чемпионат России в статусах футболиста и тренера, то как я могу сказать, что я его не знаю?» — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днём».