Кузьмичёв: Джикия — боец, он сможет выиграть конкуренцию в «Спартаке»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв прокомментировал победу красно-белых в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо», а также высказался о центральных защитниках команды.

«У «Динамо» были хорошие моменты. Где-то у «Спартака» хорошо сыграл вратарь, где-то повезло. Для болельщиков в целом игра была интересной, смотрелась. А то, что красно-белые сыграли три матча «на ноль»… Считаю, выводы надо делать после 10 туров.

Джикия? Конкуренцию в футболе никто не отменял. Тренер видит пару защитников Дуарте — Бабич. Но тут ещё играет фактор того, что, если Бабич и Георгий будут смотреться в тренировках одинаково, тренер всё равно отдаст предпочтение Бабичу. Это его креатура. Он должен показать руководству, что игрок приобретён правильно. Но Георгий — боец, он сможет выиграть конкуренцию.

Какая вероятность, что увидим пару Джикия — Бабич? Два левоногих защитника — это очень редкая комбинация в футболе. В какой-нибудь игре мы сможем это увидеть. Но всё-таки с точки зрения начала атаки для тренера важно, чтобы в составе были и левоногий, и правоногий защитники.

Дуарте ниже уровнем, чем Джикия? Понятно, что пониже. Но он правоногий и тоже приобретён с подачи главного тренера. Абаскалю важно, чтобы Дуарте начал показывать уровень. К тому же команда три матча подряд не пропускает. Сейчас никто не сможет упрекать тренера», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».