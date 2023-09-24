Терёхин: при Личке «Динамо» смело атакует, а игру в обороне можно наладить

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал поражение бело-голубых в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).
«Важно понимать, что не только «Динамо» регулярно пропускает. Это всего лишь начало сезона, у многих команд есть проблемы в защитной линии. Впрочем, при Личке и «Оренбург» часто пропускал, когда убегал в атаку. Конечно, нужно время, чтобы наладить игру в обороне. Игроки в обойме неплохие, так что это вполне реально сделать. Но нельзя винить только лишь защитников, ведь обороняется вся команда. Часто линия атаки не стремится возвращаться в оборону. Нужно обороняться всей командой, тогда будет результат.
Надеюсь, что у Лички всё получится. Мне этот тренер симпатичен, при Марцеле команда смело атакует, а игру в обороне можно наладить, просто Личке нужно время для этого», — сказал Терёхин.
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