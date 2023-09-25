Постекоглу — о пенальти в матче с «Арсеналом»: придётся использовать безруких защитников

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал назначение пенальти в ворота своей команды в матче чемпионата Англии с «Арсеналом» за игру рукой Кристиано Ромеро.
«Я мог чего-то не увидеть, но, главное, я понятия не имею о правиле, когда фиксируется игра рукой. На самом деле — я не понимаю. Я видел подобное вчера в матче «Вулверхэмптона»: в одних ситуациях, если мяч попадает в руку, это пенальти, в других случаях, если мяч попадает в руку, это не пенальти. Я не понимаю. Это единственное правило в футболе, которое я просто не понимаю.
Нам придётся использовать безруких защитников, по-другому я не знаю, как можно блокировать мяч и находиться в естественной позиции. Что есть, то есть. Все вроде как надеялись, что эти вещи утрясутся сами собой в течение года, но я так не думаю. Я не понимаю правил, касающихся игры рукой. Я говорил об этом судьям раньше и, честно говоря, не знаю, как они это оценивают», – приводит слова Постекоглу Goal.
Напомним, 24 сентября состоялся матч 6-го тура английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» принимал дома «Тоттенхэм». Матч завершился со счётом 2:2. «Канониры» дважды выходили вперёд благодаря автоголу Ромеро и пенальти, реализованному Букайо Сакой за игру рукой защитника «шпор». Команда Постекоглу ушла от поражения при помощи дубля Сон Хын Мина.
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