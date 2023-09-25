Ловчев: Акинфеев отличный вратарь, но не человек-паук! «Ростов» мог забить 6–7 голов ЦСКА

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал ничейный результат в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:3).

«Момент эмоциональный — наш футбол смотреть в этом туре было интересно. Несколько матчей — напряжённые, с интригой. Стратегия в РПЛ поменялась, ушли «автобусы», люди хотят привлекать аудиторию, а сделать это можно годами. Забивать стали много. Но причина этого ещё и в том, что качество игры в обороне снизилось. О «Спартаке» я уже не раз говорил — при этом там играют несколько игроков сборной.

Но вот ЦСКА. Понимаю, что там проблемы с обороной, не играли несколько основных, но это же не повод ставить Акинфеева просто под расстрел. Момент с одним из голов, когда после паса справа в штрафной был один игрок «Ростова» и человек пять-шесть армейцев, — это что-то запредельное. Акинфеев отличный вратарь, но он же не человек-паук! «Ростов» в этой игре мог забить шесть-семь голов, люди в пустые ворота не попадали! Я просто в шоке.

По «Ростову» — команда не первый раз так, ведя в счете не в один, а в два гола, умудряется упустить победу. Это вопрос к тренеру — надо учить, отрабатывать такие моменты», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.