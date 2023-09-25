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Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Чемпионат Италии по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица
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В воскресенье, 23 сентября, пятью матчами завершился 5-й тур чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.

Результаты матчей 5-го тура Серии А:

«Салернитана» — «Фрозиноне» — 1:1;
«Лечче» — «Дженоа» — 1:0;
«Милан» — «Верона» — 1:0;
«Сассуоло» — «Ювентус» — 4:2;
«Лацио» — «Монца» — 1:1;
«Эмполи» — «Интер» — 0:1;
«Аталанта» — «Кальяри» — 2:0;
«Удинезе» — «Фиорентина» — 0:2;
«Болонья» — «Наполи» — 0:0;
«Торино» — «Рома» — 1:1.

По итогам 5-го тура таблицу итальянской Серии А возглавляет миланский «Интер», имея в своём активе 15 очков. Второе место занимает «Милан», отставая от лидера на три очка. Единственным клубом без набранных очков остаётся «Эмполи». Команда занимает последнюю строчку таблицы.

Календарь Серии А сезона-2023/2024
Таблица Серии А сезона-2023/2024
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