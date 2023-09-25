Пиарщики известной сети пиццерий высмеяли плохую форму «Челси»
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Пиар-отдел британского подразделения крупной международной сети точек быстрого питания Domino's Pizza высмеял плохую форму нападающих лондонского «Челси».
«С тех пор как «Челси» в последний раз забил гол, мы доставили около 852 609 пицц», – сообщил «твиттер» компании.
Сухая серия «Челси» берёт начало 2 сентября и насчитывает уже три матча английской Премьер-лиги. За этот период «синие» проиграли на своём поле «Ноттингем Форест» и «Астон Вилле» (оба матча завершились со счётом 0:1) и на выезде сыграли вничью с «Борнмутом».
По итогам шести туров «Челси», возглавляемый Маурисио Почеттино, набрал пять очков и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. С начала сезона «синие» забили пять мячей в шести играх.
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