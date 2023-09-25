Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо высказался о выступлениях форварда Жоау Феликса, выступающего за «Барселону» на правах аренды.

«Он наш игрок, мы должны защищать его, помогать ему и думать, что, если с ним всё хорошо, это выгодно нам.

Я всегда говорил, что он фантастический игрок, и он демонстрирует это в «Барселоне». С нами он не адаптировался, ему не повезло. И тем не менее в «Барселоне» он отличный игрок, и здесь он тоже был таким.

Мне не больно, не обидно (от ухода Феликса. — Прим. «Чемпионата»). С нами у него ничего не получилось, он не раскрыл всё, что у него внутри. Он перешёл в «Челси», и у него тоже ничего не вышло. А теперь в «Барселоне» он раскрывается. Великие игроки всегда в конце концов показывают это», — приводит слова Сересо Mundo Deportivo.

23-летний нападающий набрал пять очков по системе «гол+пас» в четырёх матчах за «блауграну».

Феликс выступает за «Барселону» на правах годичной аренды. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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