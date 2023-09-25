«Зенит» может принять участие в турнире стран БРИКС в Катаре

Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность участия а турнире стран БРИКС, который пройдёт во время зимнего перерыва в Российской Премьер-Лиге. Ожидается, что турнир пройдёт в Катаре. Пресс-служба сине-бело-голубых также допустила участие «Зенита» в турнире.

«Это возможный вариант для товарищеского турнира на зимних сборах, уже несколько команд проявили свою заинтересованность. Продолжаем работать в этом направлении: как только появится конкретика, мы, конечно, об этом объявим», — приводит слова пресс-службы санкт-петербургского клуба «РИА Новости».

Напомним, ранее журналист Фабио Алейшо сообщал, что участники возможного турнира пока не утверждены, но скорее всего, одним из них станет клуб из Бразилии. В состав БРИКС входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.