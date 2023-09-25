Анчелотти: мне нужно взять на себя ответственность, не волнуйтесь — у меня широкие плечи

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал первое с начала сезона поражение команды.
«Мы плохо начали игру, не действовали решительно, а затем, когда «Атлетико» вышел вперёд, они сыграли в свою игру. Они выступили лучше нас.
Хоселу сегодня не играл, потому что мы хотели получить преимущество в линии полузащиты. Мы были хрупкими в обороне, команда не была компактной, особенно в первой половине матча. Все три пропущенных гола были похожи: они устремлялись в разрыв между центральными защитниками, и ни в одном из эпизодов мы не сыграли компактно.
Ошибки Модрича? Мы никого не выделяем, и указывать на Модрича, мне кажется, слишком несправедливо. Он провёл не очень хорошую игру, как и остальные его товарищи.
Неправильный подход? Возможно, я мог бы добиться большего. Совершенно очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я от неё хочу, это моя ответственность, но не волнуйтесь – у меня очень широкие плечи, с этим нет проблем. Самое меньшее, что я могу сделать, – принять ответственность. Это поражение может стать нашей возможностью улучшить игру», – приводит слова Анчелотти Marca.
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